Eerste foto nieuwe Suzuki Alto

Door: BV

S

uzuki moet het al even zonder de Alto stellen. Maar op het Autosalon van Parijs komt daarin verandering. De nieuwe Alto wordt Suzuki's nieuwe instapper. Het model komt onder de populaire Swift en de Splash die ook bij Opel als Agila in de catalogus staat. Onder de kap vinden we dezelfde 1.0l benzinemotor als bij de Splash. Die is goed voor 65pk. De Alto, waarvan we u hier de eerste foto voorschotelen, zal hooguit 109gram CO2/km uitstoten. Meer details krijgen we naarmate de première in oktober nadert.