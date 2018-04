Andrea Pininfarina verongelukt

Door: BV

Andrea Pininfarina, de 51-jarige kleinzoon van Pininfarina-oprichter Battista Farina, is deze morgen bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Andre Farina was met z'n Vespa GT60 op weg naar het werk, toen hij door een auto werd aangereden. Hij laat een vrouw en drie kinderen -twee jongens en een meisje- achter.

Andrea startte in 1983 bij het bedrijf dat z'n grootvader in 1930 had opgericht. Hij was eerst verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Cadillac Allante. Sinds 2001 zat hij bij het beroemde bedrijf in het zadel. Hij had de moeilijke taak de familieonderneming in de 21ste eeuw te loodsen.