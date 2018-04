VW Golf VI GTI, R-Line en Cabrio op komst

Door: BV

In Parijs debuteert de inmiddels zesde Golf-generatie. Maar nog voor het zover is, bereiken ons details over extra versies. Uiteraard komt er van de huidige versie ook weer een GTI. En daarop zullen we niet zo lang moeten wachten als bij de vorige generatie. Het model wordt een tikkeltje radicaler dan de uittredende generatie, maar onder de kap zullen we nog steeds een geblazen 2.0l TFSI benzinemotor vinden. Die wordt voorlopig getipt op 208pk. Een nog pittiger R-versie staat ook op het verlanglijstje van de heren in Wolfsburg, maar die 3.2l grote V6 van die versie sneuvelt wel. Dat is niet meer van deze tijd. VW denkt aan de radicalere versie van bovenstaande 2.0 TFSI, zoals die ook al dienst doet in de Audi TT-S. Goed voor 265pk.

In 2010 staat een Golf Cabrio op de planning. Neen, géén aflossing voor de Eos. Die mag gewoon blijven. VW wil een gewone dakloze Golf, die tussen de Beetle Cabrio en de eerder genoemde Eos kan plaatsnemen. Die zou het stoffen cabriodak van de dakloze A3 overnemen.