Paolo neemt het roer bij Pininfarina

Door: BV

Afgelopen week, op 7 augustus, kwam Andrea Pininfarina om het leven bij een verkeersongeluk. De kleinzoon van oprichter Battista ‘pinin' Farina, had op dat moment de operationele leiding over de beursgenoteerde Pininfarina-groep. Vandaag heeft de raad van bestuur beslist om Paolo Pïninfarina aan het roer van het bedrijf te stellen. De familie Pininfarina heeft nog steeds een aanzienlijk belang in de onderneming.

Paolo is de broer van de vorige week verongelukte Andrea. Hij is sinds 1987 bij het bedrijf actief. Hij toonde eerder al een grote interesse in de tak van het bedijf die zich bezighoudt met interieurdesign (op de foto bij een bureau van zijn hand). Paolo krijgt de zware taak de onderneming veilig door het begin van de 21ste eeuw te loodsen. Vooral de automobielactiviteiten van de groep baren zorgen. De productieafdeling, waar momenteel de Mitsubishi Colt Cabrio wordt gebouwd, heeft al betere tijden gekend. Het gerucht ging dat de familie na de dood van Andrea z'n aandeel in het bedrijf zou willen verkopen, maar daarvan blijkt vooralsnog geen sprake te zijn.