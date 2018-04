Door: BV

G

eneral Motors heeft de ontwikkeling van een opvolger voor de grote Cadillac DTS / STS op wacht gezet. De verkoop van dergelijk grote benzineslurpers is in de VS gekelderd. GM vindt het daarom beter om zich te concentreren op extra varianten van de kleinere Cadillacs zoals de BLS. De toekomst van de dikste Caddy van allemaal, de Escalade, is voorlopig niet bedreigd.