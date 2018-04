Cadillac onthult CTS Sport Wagon

Door: BV

Cadillac heeft de historische locatie van het Concours d'Elegance van Pebble Beach gekozen voor de première van de CTS Sport Wagon. Dat is een break op basis van de CTS, maar dan met een meer trendy benaming. In de VS waren breaks ‘uit', maar door de recente stijging in brandstofprijzen worden ze er door het publiek opnieuw ontdekt. Ze zijn immers net zo functioneel als een SUV terwijl ze lichter en zuiniger zijn. Toch heeft Cadillac bij de ontwikkeling van deze Sport Wagon niet uitsluitend aan z'n thuismarkt gedacht. Het luxemerk probeert nog steeds voet aan de grond te krijgen in Europa, waar breaks een belangrijk deel van het segment uitmaken.

De CTS Sport Wagon is 7mm korter dan de sedan. Achter de kofferklep, met de typerende V-vormige vouwlijnen in het koetswerk, is niettemin ruimte voor 720l bagage. Onder de koffervloer zit nog een extra gecompartimenteerd opbergvak. De achterbank is in twee ongelijke delen neerklapbaar, wat een geheel vlakke laadvloer oplevert.

Cadillac heeft uiteraard ook aan luxe en comfort gedacht. Zo omvat de standaarduitrusting al meteen 19-duims lichtmeatlen wielen. Net als bij de verbeterde CTS Sport Sedan, heeft hij recht op opgewaardeerde dashboardmaterialen. En de optielijst omvat zaken als een panoramisch schuifdak en een entertainment/navigatiesysteem met een harde schijf van 40Gb.

Cadillac lepelt een 3.6lV6 onder de kap. Die bestaat in twee vermogensversies. Een eerste is 263pk sterk. De tweede beschikt over directe brandstofinjectie en produceert 304pk. Ze worden gekoppeld aan een handbediende zesbak of een automaat met net zo veel verhoudingen. Een 2.9l V6 dieselcentrale is in ontwikkeling. Die moet de slaagkansen van het model op de Europese en Aziatische markt vergroten. Cadillac denkt dat die centrale 250pk zal genereren. De aandrijving geschiedt op de achterwielen, maar vierwielaandrijving wordt een optie.