Cadillac SRX wordt weer echte SUV

Door: BV

In 2002 introduceerde Cadillac de SRX. Een echte cross-over; te hoog voor een break, te laag voor een SUV. In de lente van volgend jaar zal het merk dit model aflossen. De opvolger behoudt de naam SRX, maar wordt wel een echte SUV. Stoerder en hoger dan de vorig versie. De rol van de SRX wordt als het ware verdeeld over z'n opvolger en de CTS Sport Wagon (een break) die eveneens vandaag werd voorgesteld.

Cadillac zal de SRX naar alle waarschijnlijkheid presenteren op de Detroit Motor Show in januari. Tot dan moeten we het stellen met deze beelden. De nieuwe SRX is gebaseerd op de Provoq Concept Car die het merk in januari voorstelde. Die was uitgerust met een brandstofcel, maar zo'n vaart loopt het met de productieversie nog niet. Die krijgt normale benzinemotoren in de neus. Het platform van de SRX is geschikt voor zowel voor- als vierwielaandrijving en zal ook voor de Saab 9-4X gebruikt worden.