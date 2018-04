Namaak Lambo Reventon uit Polen

Door: BV

De Lamborghini Réventon is één van de meest exclusieve sportwagens van de jongste jaren. De Italianen (en de Duitsers, Lambo is per slot van rekening in handen van Audi) bouwen er niet meer dan 20 stuks van. Maar geen nood, Veno Automotive werkt aan een sportwagen die ‘bij toeval' veel weg heeft van de volbloed Italiaan. Enige gelijkenis is natuurlijk gebaseerd op toeval. Hun vormgeving is gebaseerd op die van een gevechtsvliegtuig.

Veno Automotive is gevestigd in Polen, maar eigendom van een Britse Investeringsmaatschappij. Eén die, naar we vermoeden, niet zo veel ervaring heeft in de automobielsector. De kans dat het dit design in een onvermijdelijke rechtzaak met Lamborghini kan verdedigen zijn nagenoeg onbestaande. Lukt dat toch, dan wil het merk -eigenaardig genoeg- een Audi V8 onder de kap van het model steken. Die zal een vermogen hebben tussen 350 en 700pk. En het chassis kan desnoods zelfs 1.000pk kanaliseren. Later zou er een Corvette-motor onder de kap gelepeld worden, maar dat is volstrekt irrelevant. Dat stadium haalt Veno toch niet.