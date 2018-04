Meer beelden van Kia Forte

Door: BV

Kia heeft een nieuwe sedan klaar. Daarvan werden eerder al enkele beelden de wereld ingestuurd. En nu heeft het merk er nog plaatjes met details aan toegevoegd. De vierdeurs middenklasser moet de Cerato en Spectra doen vergeten, maar komt wellicht niet naar West-Europa . Sedans zijn hier niet populair. Spanje, Portugal en de landen uit het voormalige Oostblok zien wél graag modellen met een koffer en staan voorlopig op de lijst van de Europese importeur. In Korea is het model vanaf te koop.

Eerder was al aangekondigd dat de Forte een 121pk sterke 1.6l benzinemotor onder de kap krijgt. En de beloofde tweelitercentrale komt ook. Nu voegt Kia ook een 1.6l dieseleenheid met 120pk aan het aanbod toe. Dat is de motor die ook in de Cee'd het mooie weer maakt.