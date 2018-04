Wie wil een moderne Stingray Corvette?

Door: BV

Het design van de Stingray-Corvette wordt nog steeds bijzonder goed gesmaakt onder liefhebbers, maar natuurlijk zijn de rijeigenschappen van een klassieke "Vette" niet vergelijkbaar met die van een nieuw exemplaar. Geen nood, want het Amerikaanse bedrijf Blue Fusion heeft het antwoord. Het is de Rossi 66, gebaseerd op een fonkelnieuwe Corvette C6 maar met een koetswerk dat stijlelementen van de Stingray overneemt. Met inbegrip van het de zeer gezochte gedeelde achterruit van het originele exemplaar.

Het bedrijf wil één exemplaar klaar hebben tegen november van dit jaar. Die komt op de SEMA Autoshow in Los Angeles te staan. Daarna wil Blue Fusion klanten bedienen met maatwerk. Dergelijke projecten sterven meestal een stille dood, maar dit bedrijf heeft wat ervaring in de autosector. Het is al meer dan 15 jaar een belangrijke leverancier voor Ford en beschikt zelfs over een ISO9001-certificaat. De orderboeken zijn al geopend.