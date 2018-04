Dacia Sandero stoer met Stepway

Door: BV

Of de Sandero Stepway ooit in Europa als een Dacia zal worden gesleten is zeer de vraag. Het nieuwe model van de groep Renault-Nissan-Dacia-Samsung wordt immers vanaf oktober dit jaar in Zuid-Amerika als een Renault op de markt gebracht. Op de vraag of dit in Brazilië gebouwde model ook naar Europa komt wordt noch bevestigd noch ontkend. Afwachten dus, maar indien ja dan zal dit nog wel een paar jaar duren.

De Sandero Stepway wordt gelanceerd met als suffix Urban Sport wat specifiek een stadsauto betekent. Het is een ruime vijfzitter met verhoogd onderstel wat voor de wegen in de Mercasur-landen misschien wel nodig is. De dakrails kregen een geïntegreerde spoilertje, de bumpers en radiatorscherm zijn exclusief. In de Renault Sandero Stepway zit men hoog en droog maar in afwachting van de dCi dieselversie moet men het stellen met één motorversie nl. de 1.6 16v Hi-Flex van 112 pk die waarschijnlijk kan gereden worden met uit rietsuiker getrokken alcohol brandstof. Om de robuustheid van de auto te waarborgen werd het onderstel versterkt en Renault geeft een waarborg van drie jaar of 100.000 km. De koffer heeft een inhoud van 320 liter.