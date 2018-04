Seat Exeo is los!

Door: BV

Volgend jaar komt Seat met een nieuwe vierdeurs berline op de markt. Die zal Exeo heten en mag in het gamma boven de Toledo maar onder de Alhambra plaatsnemen. Seat gaf eerder al schetsen, vrij maar die onthullen uiteraard niet alles. Het merk registreerde zopas de ontwerptekeningen voor de nieuwe telg en die hebben hun weg naar het internet alweer gevonden.

De Exeo, wat zoveel betekent als "doorgaan" of "verder gaan", is gebaseerd op de vorige generatie Audi A4. En het uiterlijk zal er dicht tegenaan leunen. Alleen de bumperschilden en lichtblokken lijken te zijn aangepast. En omdat de Audi A4 ook als break bestond, verwachten we ook die tweede versie nog in het Seat-aanbod.