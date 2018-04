Chevrolet Aveo af-fabriek met LPG

Door: BV

oen Daewoo, intussen Chevrolet geworden, nog geen dieselmotoren had heeft het merk zich een zekere reputatie opgebouwd met de zgn. fabrieks LPG-systemen. Nu is Chevrolet ook nog niet aan kleine dieselmotoren toe en daarom breidt het Amerikaanse merk verder op het vloeibar gas thema. Meteen wordt ook de nieuwe Aveo uitgerust met een dergelijke alternatieve brandstoftechniek. De huidige consumenten vragen zich af hoeveel over twee jaar een liter benzine zal kosten en richten zich meer en meer naar de kleine auto's toe. Chevrolet speelt op deze trend in met dus vanaf fabriek een LPG-systeem. De in Europa gebouwde Aveo verbruikt met de 1.2 liter benzinemotor van 84 pk gemiddeld slechts 5,5 liter en met de omschakeling op LPG worden de onderhoudskosten nogmaals gereduceerd. Bedrijfskosten, rijbereik en natuurvriendelijkheid zijn de grote voordelen van dit systeem.