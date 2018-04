Hyundai Tucson opgefrist en krachtiger

Door: BV

De in 2004 gelanceerde Tucson valt in de smaak bij het grote publiek. Ook in ons land, waar er al 16.000 een eigenaar vonden. De eerste drie jaar van z'n bestaan was het model de leider in het SUV-segment en ook nu de SUV z'n vijfde levensjaar in gaat, wisselt hij nog vlot van eigenaar. De Tuscon bekleedt binnen het segment in ons land nog steeds de derde positie. Het is dan ook niet verrassend dat de Koreaanse autobouwer koos voor een bescheiden facelift.

Het uiterlijk wordt aangepast met nieuwe donkere lichtblokken vooraan, een nieuwe chroombies in het radiatorrooster en de kofferklep krijgt dezelfde behandeling. Er zijn nieuwe designs voor de lichtmetalen velgen en er zijn drie nieuwe koetswerkkleuren. Het interieur werd bedacht met een nieuwe stof voor de zetels terwijl de materiaalkeuze werd opgewaardeerd en er nieuwe bedieningsknoppen gebruikt worden. In de tellerpartij wordt de koelvloeistoftemperatuurmeter vervangen door een waarschuwingslichtje. En er is een nieuwe geïntegreerde radio/cd-installatie die nu ook een audio-ingang omvat.

Aan de benzinemotoren (een 141pk sterke 2.0 viercilinder of een 175pk sterke 2.7l V6) wijzigt er niets. De diesel, die bij ons nagenoeg alle verkopen vertegenwoordigt, wordt wel onder handen genomen. Een aangepaste motorsoftware levert nu een vermogen van 150pk op. Voorheen bleef hij steken op 136 paarden. Dat is in ons land fiscaal voordeliger. Vandaar ook dat de invoerder een ‘dichtgeknepen' versie in de catalogus zet. Een variant met 150pk is er alleen in het hoogste uitrustingsniveau; Executive. De koppelkromme piekt op 305Nm. Trekkracht die tussen 1.800 en 2.500t/min permanent ter beschikking is. Een handbediende zesbak is standaard, en een automaat (helaas niet met zes verhoudingen) is optioneel. De Tucson is leverbaar met voor- of vierwielaandrijving maar slechts een kwart van de klanten kiezen die laatste optie. De voorwielaangedreven versies nemen genoegen met een normverbruik van 7l/100km. Zowel de twee- als de vierwielaangedreven versies worden met een partikelfilter uitgerust.

Aan de uitrusting wijzigt omzeggens niets. Alleen stabiliteitscontrole is voortaan standaard. Volgens de importeur is dat veiligheidssysteem ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de prijsstijging van € 500 voor de Comfort- en Lounge-versies. De eerder vernoemde Executive wordt niet duurder, ondanks het toegenomen vermogen van de dieselcentrale.