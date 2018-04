Cadillac denkt aan viercilinder sedan

Door: BV

Cadillac was altijd als het vlaggenschip van General Motors in de VS. Hét merk bij uitstek om gigantische berlines te bouwen die door benzineslokkende V8's en koppelvretende automaten worden aangedreven. Maar de stijgende olieprijs weegt zwaar op de verkoop van de Amerikaanse luxemerken. GM heeft beslist geen opvolger meer te ontwikkelen voor de Northstar V8. Ook begoede Cadillac-klant zal zich tevreden moeten stellen met een V6, ook al krijgt die op de topversies wellicht een turbo. De grote berlines STS en DTS krijgen voorlopig ook geen opvolger meer. GM heeft de ontwikkeling van die modellen stopgezet. Voorlopig is dat een tijdelijke beslissing, maar het heeft er alle schijn van dat die stand zal houden.

Toch heeft Cadillac nog plannen met de berline op de Amerikaanse markt. Het merk overweegt de introductie van een compact exemplaar, wellicht in 2011. Die zou in de topversies een V6 onder de kap hebben, maar standaard met een viercilinder worden aangeboden. Dat is voor de traditionele klanten van het merk wel even schrikken. Die halen hun neus al op voor een zespitter. In Europa heeft Cadillac met de BLS een compacte berline in het aanbod die aan de omschrijving voldoet. Die is gebaseerd op de Saab 9-3, die op zijn beurt het onderstel overnam van de Opel Vectra. Het is weinig waarschijnlijk dat GM voor de Amerikaanse markt een geheel nieuw model ontwikkelt. Momenteel wil de groep evenwel niet bevestigen dat het de BLS naar de VS haalt.