Renault Safrane bestaat weer

Door: BV

In 1992 lanceerde Renault de Safrane. Met een nieuwe naam en een meer gepolierd uiterlijk moest die de 25 doen vergeten. Maar het werd gewoon alweer een niet bijster succesvolle luxerberline van het Franse merk. En de rechtstreekse aanleiding voor Renault om het met de Vel Satis (met nog minder succes) over een compleet andere boeg te gooien. Nu wordt de naam Safrane weer afgestoft voor een grote Renault. Die komt evenwel niet in Europa in de catalogus. Het product is bestemd voor het Midden-Oosten.

Het gaat om een licht aangepaste versie van de SM5. Die wordt door Renaults dochteronderneming Samsung in Zuid-Korea gebouwd en aan de man gebracht. Onder kap zit een V6 die steeds aan een automaat wordt gepaard. De auto is ontwikkeld op hetzelfde platform als de Nissan Teana en de Noord-Amerikaanse Nissan Maxima.

Om de ontwikkelingskost van Europese producten met een laag verkoopsvolume te beperken, wil Renault in de toekomst meer Samsungs naar onze contreien halen. De opvolger van de Vel Satis, die naar alle waarschijnlijkheid weer meer conventionele proporties zal aannemen, zal wellicht nagenoeg identiek zijn aan de volgende generatie SM5. Inmiddels heeft Renault Europa met de Koleos het eerste Koreaanse product in de catalogus staat. Die startte z'n carrière als Samsung QM5.