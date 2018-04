Mazda Kazamai onthuld in Moskou

Door: BV

Mazda heeft voor het Autosalon van Moskou een nieuwe concept car bedacht. Die heet Kazamai en het is een compacte SUV die ons warm moet maken voor een model onder de huidige Mazda CX7. Z'n lijnenspel wordt getekend door hetzelfde Nagare-gedachtengoed als alle recente concept cars van het merk. De natuur wordt er als inspiratiebron gebruikt, wat zich vooral uit in creatieve plooilijnen op de flank van de SUV. Dat de Kazamai uitgerekend in Rusland debuteert is geen toeval. In 2007 maakten SUVs er al 16% van het verkoopsvolume uit.

De Kazamai meet 4,93m in de breedte en is 4,52m lang. Aan de binnenkant is het model een tikkeltje ruimer dan de Mazda 3. Omdat hij slechts 1,50m hoog is, kreeg hij volgens Mazda niettemin een sportief uiterlijk dat door korte overhangen voor- en achteraan verder benadrukt wordt. Een vlakke bodemplaat en een diffuser achteraan zorgen er ook nog eens voor dat de Kazamai 10% aerodynamischer is dan andere voertuigen uit het segment.

Het showmodel heeft geen functionele aandrijflijn. Maar dat weerhoudt Mazda er niet van het geheel op te dromen. Het bedrijf wil de volgende generatie 2.0l direct ingespoten benzinemotor onder de motorkap mikken. Die centrale zou 30% zuiniger zijn dan vergelijkbare motoren van vandaag. Het geheel zal ook een zestrapsautomaat en vierwielaandrijving omvatten. Dat er een productieversie van de Kazamai komt, staat als een paal boven water. Een datum daarvoor wil Mazda nu niet vrijgegeven.