Fiat Fiorino Portofino

Door: BV

Van 29 augustus tot 7 september gaat in Dusseldorf het Caravan Salon door. Dat is zowat het mekka voor de kampeerliefhebber. Een merk als Fiat, dat nogal wat van z'n bestelwagens slijt als basis voor mobilhomes, wil daar dan ook uitpakken. Niet met een tot de verbeelding sprekende zwerfauto, maar met het ultieme accessoire. Voor de gelegenheid heeft de kleinste besteller uit het gamma, de Fiorino, omgebouwd tot een pret-auto.

De idee was afkomstig van Vernagallo-Holiday. Dat bedrijf is gespecialiseert in de conversie van kleine recreatieve voertuigen. Maar omdat er heel wat moest aangepast worden (verdwijnen) aan het koetswerk van de Fiorini, werd de hulp van SALT ingeroepen. Die houden zich meestal bezig met het tunen van exclusieve voertuigen. De Fiorino Portofino werd een open vijfzitter, zonder dak en deuren. De veiligheidskooi om de voorste inzittenden werd wel behouden. De koets, of wat ervan overblijft, heeft die stevigheid nu eenmaal nodig.

De Portofino is volgens Fiat een moderne interpretatie van de legendarische beach buggy en van de op versies van de Fiat 500 die door een handvol Italiaanse koetswerkbouwers in de jaren zestig op de markt gegooid werden. Fiat zelf heeft zich onlangs nog aan zo'n versie van de Panda gewaagd. Ook die was bestemd voor showdoeleinden.