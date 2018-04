Ferrari werkt aan handbak voor California

Door: BV

Ferrari's nieuwe California is nog niet op de markt, of het merk werkt al aan gamma-uitbreiding. Het model wordt aangedreven door een 460pk sterke 4,3l V8 die voorin ligt. Achter het passagierscompartiment zit een gerobotiseerde zevenversnellingsbak met een dubbele koppeling. Toch vinden sommige tifosi dat een Ferrari met twee pedalen voor watjes is. Volgens de constructeur zou zo'n 10% van de klanten voor de California liever een handgeschakelde zesbak hebben, ook al presteert die wat minder goed. Het bedrijf heeft zo'n oplossing in ontwikkeling en zal die aanbieden vanaf de lancering van de California, begin volgend jaar. Ferrari zal ook een HGTC-pakket aanbieden voor klanten die hun italiaanse bolide meer op het scherp van de snee willen rijden. Dat zal hoofdzakelijk bestaan uit een aangepaste afstelling van de ophanging en andere lichtmetalen velgen. Die laatste zouden het onafgeveerde gewicht met 10 tot 12kg kunnen doen slinken.

De 4,56m lange en 1,90m brede California behoudt sowieso z'n innovatieve hardtop. Die verdwijnt in 14 tellen in de koffer en weegt 5kg minder dan een vergelijkbare softtop. Aan boord is plaats voor twee personen en liefst 360l bagage. Wanneer de twee dakpanelen samenvouwen in de koffer, blijft er nog 260l laadcapaciteit over.