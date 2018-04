Hyundai: zuinige 1,25 Kappa-motor in productie

Door: BV

Hyundai stelde de 1,2i Kappa-motor al voor bij de introductie van de kleine i10, maar het aggregaat gaat pas vanaf nu in productie in de Indische fabriek van het merk. Het is een geheel nieuw ontwikkelde viercilinder die we volgende maand ook onder de kap van de nieuwe i20 zullen ontdekken. Hyundai stelt op het Autosalon van Parijs immers een nieuwe auto voor het B-segment voor.

De nieuwe benzinemotor weegt 82,4kg en is hoort daarmee tot de lichtste motoren uit z'n segment. De ingenieurs van Hyundai besteedden veel aandacht aan het reduceren van de interne wrijving van de motor. En daarbij werd weinig over het hoofd gezien. De brandstofleidingen, de cilinderwanden (de cilinderbussen zijn in gietijzer), zuigers en zelfs de vorm van de veren voor de klepstoters zijn herzien met het oog op een beperkte interne wrijving. Dat levert immers een hoger vermogen (78pk bij 6.000t/min) en koppel (118Nm bij 4.000t/min) op, maar -minstens even belangrijk- het heeft een positieve invloed op het verbruik. Een i10 met de nieuwe centrale neemt tijdens de gemengde cyclus genoegen met 5l/100km.

Ook de duurzaamheid van de motor werd niet uit het oog verloren. Door de zuigers onder een kleine hoek te laten werken, worden zijdelingse krachten op die onderdelen geëlimineerd. En minder belasting resulteert uiteraard in minder slijtage. Om dezelfde reden is de distributieriem ontworpen om zelf spanningsverschillen (door architectuur en samenstelling) te compenseren. Dat maakt een mechanische spanner overbodig. Hyundai beweert dat de riem met een minimum aan onderhoud 160.000km meegaat. We vermoeden dat de meeste i10 voor ze die mijlpaal halen ingeruild worden voor een recenter vervoermiddel. Het kleine model doet in ons land vooral dienst als tweede en derde gezinswagen.