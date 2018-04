Show: VW Caddy met zonnedek

Door: BV

Het is Caravan-salon in Dusseldorf. Dat inspireerde Fiat tot de creatie van een open Fiorino maar ook Volkswagen laat zich niet onbetuigd. Het merk stelt deze Caddy Topos Sail voor. En de inspiratie komt uit de wereld van de pleziervaart.

Het koetswerk is aangekleed met teak-houten accenten. Maar de blikvanger is het zonnedek. Jawel, het dak kreeg een houten bekleding en de voorste panelen kunnen opklappen om het hoofd te ondersteunen. Er zijn zelfs specifieke aluminium dakrails, en voldoende ruimte om twee volwassenen van de zon te laten genieten. Die moeten natuurlijk wel eerst op het dak geraken. Daarom voorziet VW een in de kofferklep ingewerkte ladder met houten treden.