Zo ziet de volgende Saab 9-5 eruit!

Door: BV

Saab heeft bij een evenement in het Zweedse Trolhattan -de thuisbasis van het merk- een schets van de nieuwe 9-5 getoond. Het is de eerste keer dat de constructeur een indicatie geeft van het definitieve lijnenspel van het toekomstige topmodel. De inspiratie komt uiteraard van de recente concept cars van het merk. Vooral de Aero X die in 2006 op het Autosalon van Genève werd gepresenteerd, stond model. Saab wil terug aanknopen bij z'n vliegtuigverleden en een eigenzinnig gelijnde luxewagen op de markt brengen. Het model zal pronken met de technische snufjes die heden in de 9-3 Turbo X te vinden zijn. Noteer dus alvast permanente vierwielaandrijving met een actief achterdifferentieel. Naar alle verwachting zullen ook de motoren van 9-3 overgenomen worden, met inbegrip van de dubbel geblazen 2,8l V6. De instapper wordt een 1.6l viercilinder benzinemotor met turbo. Die moet in de eerste plaats een lage CO2-uitstoot laten optekenen.

De volgende 9-5 krijgt een aantal opmerkelijke stijlkenmerken. Het model wordt op een smalle, diep uitgesneden grille getrakteerd. De daklijn zal naar achteren toe aflopen. De lijnen op de flank zijn geïnspireerd op die van de romp van een jachtvliegtuig. De 9-5 wordt getipt voor het Autosalon van Genève in 2009. Dat is evenwel geen zekerheid. Voorlopig houdt het merk de lippen stijf.