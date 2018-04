Eerste foto Hyundai iX55 (upd)

Door: BV

Hyundai komt met een SUV die een (fikse) maat meer meet dan de huidige Santa Fé. In de VS is dat model al een jaar op de markt onder de naam Veracruz. Op de Europese markt wordt de zevenzitter omgedoopt tot iX55, om beter binnen de naamgeving van de nieuwe producten van het merk te passen. De koetswijzigingen zijn subtiel. Het beeld toont overigens nog niet de definitieve Europese versie. Bij ons heeft het model nog een andere neus. Het onderstel wordt binnen Europa opnieuw afgesteld.

Hyundai zal de iX55 voorstellen op het Autosalon van Parijs, waar het ook het doek van de i20 trekt. Onder de kap komt een gloednieuwe 3.0 V6 dieselmotor die wordt gekoppeld aan een zestrapsautomaat. De centrale zal goed zijn voor meer dan 200pk. De aandrijving geschiedt permanent op de vier wielen, maar een terreinwagen is de iX55 niet. Het model ontbeert een tussenbak en vergrendelbare differentiëlen. De Koreanen pakken liever uit met comfortitems. Adaptieve Xenon koplampen, een elektrisch bediende achterklep, verstelbare pedalen... moeten een paar klanten wegsnoepen van veelal Duitse merken waar die zaken voor een flinke bom duiten in de optielijst staan.