Toyota iQ klaar voor introductie

Door: BV

Exact een jaar geleden stelde Toyota op het Autosalon van Frankfurt de iQ voor. Een prototype (zie fotospecial) voor een regelrechte smart-killer van het Japanse concern. Een piepklein autootje dat ondanks z'n lengte van niet eens 3 meter (nog eens 42cm korter dan een Aygo) toch ruimte bood aan drie inzittenden en bagage. Begin dit jaar gaf Toyota al een eerste foto van de productieversie vrij, maar nu is het model ook echt klaar. De première volgt op het Autosalon van Parijs en het kleintje zal vanaf volgend jaar te koop zijn.

Technische specificaties wil het merk nog niet vrijgegeven, behalve dan dat de CO2-uitstoot van de instapversie amper 99 gram per kilometer bedraagt. Het modelletje moet daarmee alvast smart laten voorgaan. Dat heeft een versie amper 88 gram per kilometer uitstoot. Toyota heeft eerder al aangegeven dat de iQ geen prijskraker wordt. Het merk wil het rugzakje ‘premium' positioneren. De prijs zal gelijkaardig zijn aan die van de Aygo, zo werd in eerdere berichten gesuggereerd. Toyota beweert dat de iQ net zo veilig wordt als grote auto's. Daarvoor heef het merk alvast een nieuwigheid bedacht. Zo komt er zelfs achter de achterzetels een gordijnairbag. Informatie over motoren, uitrusting en prestaties volgt binnenkort...