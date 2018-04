Spyker C8 LM 85 op basis van racewagen

Door: BV

Het Nederlandse Spyker heeft bedacht dat z'n exotisch ogende sportwagens niet extreem genoeg zijn. Daarom heeft het op de LM 85 bedacht. De LM staat voor Le Mans en 85 is het startnummer van de door Spyker geprepareerde bolide op dat evenement. Het recept is grosso modo hetzelfde als voor de Superleggera-Lamborghini's, Scuderia-Ferrari's of GT3 RS-van Porsche.

De LM 85 is een specifiek aangeklede Spyker C8 Laviolette (met korte wielbasis). Het model is van alle onnodige opsmuk ontdaan en weegt daardoor minder. En de ophanging en het chassis kregen een beurt om nog minder sensaties te filteren. Ten slotte werd nog eens goed op de bodem van de cilinders gekeken in de hoop er een paar extra paardekrachten te ontdekken. In het geval van de C8 LM 85 wordt gemikt op 450pk. Dat moet voldoende zijn voor een sprinttijd van 3,8 seconden en een topsnelheid van 300km/u. Niet bepaald kinderachtig. Spyker gaat een gelimiteerde oplage van -om binnen het Le Mans gedachtengoed te blijven- 24 stuks bouwen.