Hyundai i30 crashtest: 5 sterren in herkansing

anuit een technisch en structureel standpunt is de Hyundai i30 identiek aan de Kia Cee'd. En omdat die laatste telg in de onafhankelijk EuroNCAP crashtests de maximale score van vijf sterren haalde, waren de Koreanen van Hyundai behoorlijk zeker dat dat ook voor hun i30 het geval zou zijn. Verassend genoeg bleef die steken op vier sterren. De boosdoener was de vormgeving en materiaalkeuze van een paneel onder de stuurkolom. Daar is nu door het bedrijf een mouw aan gepast. Hyundai leverde de EuroNCAP een nieuw model af en dat haalt bij de jongste lading botsproeven wel de maximale score voor de bescherming van volwassenen op de voorste zitrij. De bescherming voor kinderen op de achterbank scoort vier sterren en de voetgangersveiligheid werd met twee sterren beloond.