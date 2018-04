Belgische automarkt boet in

Door: BV

Febiac heeft zopas de inschrijvingscijfers voor nieuwe wagens van afgelopen maand augustus bekengemaakt. Er werden net geen 33.000 nieuwe auto's ingeschreven. In vergelijking met het niveau van dezelfde maand in 2007 is dat een lichte achteruitgang van 2,7%. Tot eind augustus werden samen al ruim 400.000 nieuwe auto's ingeschreven, wat een toename is met 5,5% in vergelijking met verleden jaar. Peugeot voert met 3.216 nieuwe wagens de erelijst aan, op de voet gevolgd door VW met 3.120 stuks. Renault leverde ruim 600 wagens meer dan in 2007 en pikt de derde stek in met 2.870 exemplaren. De plaatsen vier en vijf zijn voor Citroën en Opel met respectievelijk 2.801 en 2.386 wagens.

De inschrijvingen van bedrijfsvoertuigen kennen daarentegen een terugval. De markt van lichte bedrijfsvoertuigen daalde in augustus met 8,5%. De gecumuleerde cijfers verliezen 1,1% in vergelijking met de eerste 8 maanden van 2007. In de categorie trucks tot 16 ton tekent zich een uitgesproken daling af: -19,4% voor de voorbije maand en -13,3% voor heel 2008 in vergelijking met 2007. Bij de zware voertuigen van meer dan 16 ton bedraagt de terugval de voorbije maand 18,3%. De gecumuleerde cijfers in deze categorie blijven wel nog steeds 4,4% boven die van 2007. De motormarkt heeft eveneens een zwakkere maand achter de rug: de inschrijvingen lagen 5,2% lager dan in augustus 2007. De gecumuleerde cijfers blijven nog net boven (+0,6%) de cijfers van vorig jaar.