Honda Legend MY2009

onda heeft z'n topmodel onder handen genomen. De modellen van het nieuwe modeljaar hebben recht op een verbeterd uiterlijk. Dat omvat een nieuwe kofferklep, herwerkte voorvleugels, nauwelijks aangepast lichtunits, een andere grille en natuurlijk ander bumperschilden en velgen. Geen facelift is compleet zonder. Honda claimt een nog betere geluidsisolatie. Enkele isolatiematerialen zijn vervangen door een lichtere maar even efficiënte soort en de geluidsisolatie van fabrikant BOSE heeft een functie die lage resonantiegeluiden elimineert door tegengeluid te produceren. Die techniek heeft het potentieel om in de toekomst geluidsisolatie nagenoeg overbodig te maken.Onder de kap is het grootste nieuws een evolutie van de zescilinder benzinemotor. Die schopt het daarbij van 3,5 tot 3,7l. De boring bleef nagenoeg identiek, maar de slag werd groter. Dat levert geheid een hoger koppel op. Daardoor presteert de luxeberline beter. De sprinttijd neemt nu slechts 7,1 tellen in beslag. Dat is 0,2 seconden beter dan voorheen.