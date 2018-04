Audi denkt aan R3

Door: BV

De heren in Ingolstadt denken aan een kleine broer voor de Audi R8. Die zou in samenwerking met Volkswagen worden gebouwd en een viercilindermotor onder de kap krijgen. Genoeg om het pakweg de Mazda MX-5 krap lastig te maken, maar niet genoeg om de Porsche Boxster voor de wielen te rijden. Het kleintje heet voorlopig R3, zou een achter de inzittenden opgestelde middenmotor krijgen én uiteindelijk ook de TT moeten vervangen. Maar de plannen zitten nog in ene vroeg stadium en een productieversie is ten vroegste voor 2013. Toch zal VW nog dit jaar (op de L.A. Autoshow in november) al even bij het publiek polsen of een sportauto met middenmotor aanslaat. Het concept dat VW nog dit jaar toont, voldoet aan twee criteria. VW zou het model kunnen bouwen tegen een prijs die vergelijkbaar is met die van de Mazda 5, terwijl het concept flexibel genoeg is om er ook een anders gelijnde Audi van te brouwen.

Eerder waren er al plannen voor een Audi R4, maar die zijn afgeschoten. Porsche wil immers z'n Boxster en Cayman beschermen en dat merk zwaait nu de plak in Ingolstadt en Wolfsburg. Daarom heeft Audi de blauwdrukken gekrompen. Met een R3 zou Audi twee vliegen in één slag kunnen slaan. De TT-opvolger zou eindelijk een sportwagen worden en het kan de (terechte) kritiek smoren dat de TT weinig meer is dan een veel te dure VW Golf. Er wordt inmiddels al grondig gespeculeerd over motoren, al heeft het ganse project nog steeds geen groen licht gekregen. Bronnen bij Audi hebben het over -uiteraard- enkele 1.6 en 2.0 TDI dieselmotoren (tegen dan goed voor 125, 170 en 200pk) en 1.4, 1.8 en 2.0l benzinemotoren (allen met minstens één turbo) en vermogens tussen 170 en 280pk).