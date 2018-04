BMW gaat voor kleiner

Door: BV

Luxe- en topmerken als BMW, Audi en Mercedes krijgen het geheid moeilijk om aan de toekomstige CO2-wetgeving te voldoen. Al is deze week nog gebleken dat Europa die waarschijnlijk afzwakt en constructeurs met een maximumproductie tot 300.000 stuks misschien zelfs helemaal vrijstelt. Maar zelfs zonder overheidsmaatregelen staan de autobouwers onder druk, want de klant wil een compactere motor. Bij de introductie van de nieuwe 7-Reeks, die volgende maand in première gaat op het Autosalon van Parijs, werd dan ook dapper besloten de V12 niet langer aan te bieden. Die wordt vervangen door een dubbel geblazen V8 (met meer vermogen overigens). Een beslissing die inmiddels onder vuur ligt, omdat sommige klanten nu eenmaal op hun twaalfcilinder staan.

In het almaar uitdeinende gamma van de BMW 3-Reeks is een supersnelle lichtgewicht M3 CSL, ondanks het gigantische commerciële succes van de vorige generatie, nu toch geschrapt. En de CO2- en verbruikshetze brengt ook de komst van een sportwagen met middenmotor -een opvolger voor BMW's M1- in gevaar. De vraag naar viercilindermotoren in het gamma neemt toe, terwijl de productie van achtcilinderkrachtbronnen inmiddels werd teruggeschroefd. Die is inmiddels onvoldoende groot om de productiefaciliteit op volle kracht te laten draaien, terwijl het merk de vraag naar z'n viercilindermotoren nauwelijks aankan.