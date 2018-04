Meer Soul van Kia

Door: BV

Kia geeft nog maar eens wat meer details vrij over de Soul. Met die 4,11m lange, 1,61m hoge en 1,79m brede vijfzitter willen de Koreanen het segment van de compacte middenklasse veroveren. De wielbasis is 2,55m groot. Kia vindt de Soul een regelrechte cross-over met plaats voor vijf inzittenden. Door de inzittenden meer in de hoogte te schikken, kon vooral de beenruimte maximaal benut worden.

De Soul komt zowel in benzine- als diesel naar West-Europa. Beide aggregaten hebben een inhoud van 1,6l en zijn 126pk sterk. De benzine levert dat vermogen af bij 6.300t/min terwijl de diesel al op 4.000t/min piekt. De trekkracht van de eerste bedraagt 156Nm bij 4.600t/min terwijl de variant op zware brandstof bij 2.000t/min 255Nm uit de viercilinder puurt. Beide versies komen standaard met een handgeschakelde bak op de markt en zijn optioneel leverbaar met een automaat.