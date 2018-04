i20 lost Hyundai Getz af

Door: BV

Hyundai had eerder al laten vallen dat het de i20, een auto voor B-segment, zou introduceren in Parijs maar het was zeer karig met informatie. De Koreanen hebben vandaag de eerste informatie en een foto van hun nieuwste creatie vrijgegeven.

Het model lost de succesvolle Getz af en zal nog voor het einde van dit jaar bij de dealer staan. De nieuwe vijfdeurs krijgt een grotere wielbasis dan z'n voorganger. Hyundai beweert ook dat z'n uiterlijk verzorgder is, z'n standaarduitrusting uitgebreider en dat de interieurruimte erop vooruit gaat. Uiteraard houdt het merk de definitieve details nog achter de hand.

Op de stand in Parijs zal ook de i20 blue staan. Een model dat de voorbode vormt voor een milieuvriendelijke editie van de Getz-opvolger. En daar wil het bedrijf wel één en ander over kwijt. De blue zal zich van z'n zuinigste kant tonen dankzij een volledig beklede autobodem, een 15mm lagere luchtweerstand, aangepaste aerodynamica, banden met een lagere rolweerstand en olie die binnenin het motorblok de wrijving reduceert. Het belooft allemaal heel efficiënt te worden. De 90pk en 220Nm sterke 1.4 CRDi dieselmotor, gekoppeld aan een handbediende zesbak in plaats van de gebruikelijk vijfbak, zal slechts 99 gram CO2/km uitstoten. Dat staat gelijk aan een verbruiksgemiddelde van 4.0 liter per 100km.