Insight wordt Honda's Prius-killer

Door: BV

Honda en Toyota delen al lange tijd de heerschappij in het segment van de volhybrides, maar de Civic (sedan) die door een elektromotor geholpen wordt, is lang niet zo'n groot succes als Toyota's Prius. Bovendien heeft het bedrijf met de Insight sinds 1999 ook al een model in z'n gamma dat alleen maar als hybride bestaat. Maar ook die slaat niet in zoals het product van z'n Japanse concurrent. Daarom gooit Honda het maar over een andere boeg. Op het Autosalon van Parijs debuteert dit prototype, waarvan vandaag de eerste officiële beelden zijn vrijgegeven. Het wordt een hybride die een benzinemotor combineert met een elektrisch aggregaat. Een definitieve productieversie zien we wellicht in de loop van volgend jaar. Details zijn schaars, maar Honda belooft alvast dat deze nieuwe vijfdeurs goedkoper wordt dan enerzijds de Insight en anderzijds de Civic Hybrid. Dat betekent ook meteen dat hij voor flink minder geld te krijgen zal zijn dan Toyota's Prius. Misschien kan Honda op die manier de doorbraak forceren.