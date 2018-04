Jaguar XJ Collection

Door: BV

ok Jaguar gaat aan de speciale reeksen. Z'n toplimousine, de XJ, staat voortaan ook als XJ Collection in de prijslijst. Die is gebaseerd op de reeds rijkelijk uitgeruste SJ Sovereign (met onder meer een automaat, luchtvering, leder, navigatie en 19-duims lichtmetalen velgen). De XJ Collection doet uiteraard beter. Die heeft ook nog recht op een elektrisch schuifdak, verwarmd stuurwiel in leder en wortelnotenhout, een luxe audio-installatie en gekoelde zetels. Aan een Collection met 2.7l V6 dieselmotor hangt een prijskaartje van € 72.500. De versie met 4.2l V8 benzine is er voor € 83.300.