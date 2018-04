Eerste foto Nissan Pixo

Door: BV

issan schuift een nieuw kleintje onder de Micra. Dat model zal technisch identiek zijn aan de Suzuki Alto. Het model wordt 3,56m lang, 1,47m hoog en 1,60m lang. De lengte tussen de wielen (2,36m) wordt ingericht voor vier inzittenden. De vijfdeurs zal aangedreven worden doro een compacte driecilinder benzinemotor met een slagvolume van 1-liter. Die centrale is afkomstig van Suzuki en levert 65pk. Standaard wordt ze aan een handgeschakelde vijfbak gekoppeld. Een automaat met vier versnellingen is optioneel leverbaar, wat zeker geen evidentie is in dit segment. Nissan presenteert de Pixo op het Autosalon van Parijs. Het model zal bij Delhi, in India gebouwd worden in de fabrieken van Suzuki. In de lente van 2009 start de verkoop.