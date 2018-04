Unieke Lambo Miura Spider opgedoken

Door: BV

In 1967 gaf Nuccio Bertone van het gelijknamige stijlhuis aan één van z'n ontwerpers, Marcello Gandini, de opdracht een dakloze Lamborghini Miura te ontwerpen. Die auto was uitsluitend bedoeld als stijloefening. Kwestie van de vraag naar Lamborghini's Miura op niveau te houden. Met de bouw werd in de tweede helft van 1967 begonnen. De Lamborghini Bertone Miura Roadster, zoals het exemplaar officieel werd gedoopt, werd in een lichtblauwe metaalkleur gespoten, voorzien van een lederen interieur in gebroken wit en met rode tapijten. Het dashboard en het stuur bleven zwart. De Miura had chassisnummer 3498 en P400-motor 1642, maar omdat het een prototype is werd het chassisnummer niet opgenomen in de productielijsten van de fabriek.

Het model was klaar in januari 1968 en werd voor de eerste keer getoond op het Autosalon van Brussel. Bertone toonde de dakloze Miura zelfs pas één dag voor de opening van het salon aan een verbaasde Ferruccio Lamborghini. Die werd door Bertone meteen gezegd alle toekomstige productieplannen uit z'n hoofd te zetten. Er waren onoverkoombare problemen met de stijfheid van het model, vooral rond de voorruit. Het model zou nooit meer zijn dan een showmodel. Wanneer het model z'n diensten had bewezen, werd het door Bertone teruggezonden naar Lamborghini in Sant'Agata. Bij Lamborghini rees snel het plan om het model aan te passen en te verkopen als een duur éénmalig exemplaar. Rond diezelfde tijd wou een Amerikaanse organisatie die een groep lood- en zinkverwerkende bedrijven uit Detroit vertegenwoordigde een Miura aankopen. De bedoeling was een standaardexemplaar om te bouwen met zoveel mogelijk loden en zinken onderdelen (waaronder velgen) om de mogelijkheden van de materialen aan te tonen. Bij een meeting tussen vertegenwoordigers van Lamborghini en ILZRO (International Lead and Zinc Research Organisation) werd echter algauw beslist dat de dakloze Miura perfect dienst kon doen. De verkoopsovereenkomst werd nog diezelfde dag ondertekend. In mei 1969 was ook de nieuwe versie, voorzien van een hoop extra lichtmetaal en met een groen koetswerk, klaar.

Tussen 1969 en 1970 was het model op tal van autoshows te zien. En in 1978 werd het nog een laatste keer van stal gehaald voor de Detroit Motor Show. Het werd later in ruil voor een belastingvoordeel aan een Museum in Boston geschonken, maar eind jaren '80 geraakte het in private handen bij verzamelaars die het unieke exemplaar niet naar waarde schatten. Het wisselde enkele keren van eigenaar, resideerde onder meer in Japan en in Frankrijk, tot het in december 2006 in handen kwam van een New Yorkse projectontwikkelaar. Die heeft de unieke Miura intussen geheel laten restaureren naar de specificaties die het model bij z'n première op het Autosalon van Brussel had. Het werk nam twee jaar in beslag en werd eind augstus 2008 afgewerkt.