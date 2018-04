Ford Ka: de motoren

Door: BV

ord heeft bekendgemaakt welke motoren de nieuwe Ka onder de kap krijgt. De tweede generatie van het kleine Fordje, waarvan er al bijna 1,5 miljoen zijn gebouwd, beleeft z'n wereldpremière op het Autosalon van Parijs.Het model is technisch identiek aan de Fiat Panda en 500 (al vernoemt Ford natuurlijk steevast de hippe 500 als de donorauto ter sprake komt). Z'n onderstel is identiek en ook de motoren ogen bekend. Wie benzine wil tanken, krijgt een 1.2l viercilinder voorgeschoteld. Die is goed voor 69pk. Het blok vraagt zo maar eventjes 21% minder benzine dan de 1.3l uit de eerste generatie. Fiat heeft uiteraard een compacte 1.3l viercilinder dieselcentrale in de aanbieding, en die maakt z'n overstap naar het Fordje, dat daarmee voor het eerst in z'n loopbaan een zelfontbrander onder de kap krijgt. Het motortje is goed voor 75pk en neemt genoegen met 4,2l/100km. Geen van beide versies stoot meer dan 120 gram CO2/km uit.