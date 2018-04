Citroën Nostalgisch met C3 Charleston

Door: BV

Van alle speciale reeksen die Citroën van de 2pk in het leven riep, is de Charleston ongetwijfeld de bekendste. En om de zestigste verjaardag van het model te vieren haalt Citroën het bordeaux-zwarte thema nog eens van onder het stof. Het roept immers een C3 Pluriel Charleston in het leven met de iconische koetswerktinten. Het gaat om een gelimiteerde oplage die op het Autosalon van Parijs zal worden onthuld.

Het model komt met 15-duims lichtmetalen velgen en een specifieke interieuraankleding. Leder is standaard en wordt gecomplementeerd met zwartegelakte sierlijsten en chroomaccenten.