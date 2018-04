Porsche Cayenne Transsyberia

Door: BV

Porsche heeft met speciaal geprepareerde Porsche Cayennes de loodzware -7.200km lange- Transsyberia Rally gereden. En omdat de dikke SUV van het merk niet meer okselfris te noemen is, mag zoiets als excuus dienen voor een speciale uitgave. Die is voor de gelegenheid avontuurlijk aangekleed.

De opsmuk bestaat uit twee specifieke gijze koetswerktinten, een specifieke striping, een specifieke dakspoiler en lichtmetalen wielen in een speciaal voor deze uitgave bedachte grijstint. En wie echt wil, kan ook de vier verstralers op het dak krijgen, als ze tenminste homologeerbaar zijn. Dat is niet in elk land het geval. De editie krijgt de 4,8l dikke V8 onder de kap. Die levert 405pk en 500Nm, wordt gecombineerd met een handgeschakelde zesbak, haspelt de sprint af in 6,1 tellen en haalt een top van 253km/u.