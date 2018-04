Nieuwe Golf Bluemotion is zuinigheidskoning

Door: BV

Volkswagen heeft van de Polo en Golf extra zuinige Bluemotion-versies in de catalogus staan. En natuurlijk mag de zuinige editie ook van de zesde generatie niet ontbreken. De Golf VI Bluemotion beleeft z'n debuut overigens samen met de andere versies op het Autosalon van Parijs. Officieel is het nog een concept, maar de definitieve versie zal identiek zijn.

De nieuwe Bluemotion is nog steeds 105pk en 250Nm sterk. Wanneer hij wordt aangepord haalt bij 100km/u in 11,3 seconden en is hij tot een top van 190km/u in staat. Maar het vermogen wordt voortaan niet meer uit de antieke 1.9 TDI gepuurd, maar uit een fonkelnieuwe (eindelijk) 1.6 common-rail diesel. Het recept van de Bluemotion blijft ongewijzigd. Het model krijgt een geoptimaliseerde aerodynamica, banden met een lagere rolweerstand, smeermiddelen die een lagere interne wrijving veroorzaken en aangepaste (langere) overbrengingsverhoudingen.

Door gebruik te maken van een kleinere motor wordt de nieuwe Bluemotion nog een stuk zuiniger dan z'n voorganger. Tijdens de gemengde Europese cyclus wordt een verbruik van amper 3,8l/100km opgetekend. Dat staat gelijk aan een CO2-uitstoot van 99 gram per kilometer. VW beweert alvast dat de Golf daarmee de enige volwaardige vijfzitter is die onder de 100gr/km-drempel duikt. Het verbruik is identiek aan dat van de VW Polo Bluemotion of Seat Ibiza Ecomotive. In ons land levert dat de klant alvast een tussenkomst van de overheid op. Die past 15% van het factuurbedrag bij.