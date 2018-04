Definitief: productieversie Chevy Volt

Door: BV

p 2 oktober introduceert Chevrolet z'n eigen hybride. En die zal tot 60km kunnen afleggen zonder beroep te doen op de benzinemotor onder de kap. Daarmee belooft het model alle zuinigheidsrecords te zullen breken en vooral in de VS wordt reikhalzend naar het product uitgekeken. Volgende week stuurt GM de eerste beelden van het productiemodel de wereld in, maar omdat de ingenieurs en directieleden die zich met het project bezighielden nu al met het definitieve model op de achtergrond gefotografeerd zijn, kunnen we al een stevige tip van de sluier lichten. Voor wie het weten wil; dit zijn Toni Pozawatz, Bob Boniface en Frank Weber. Hoe het prototype eruit zag, ziet u in de fotospecial.