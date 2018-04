Volvo C30, S40 en V50 milieuvriendelijk

Door: BV

Groen is ‘in' en Volvo wil natuurlijk ook een deel van de koek. Het brengt daarom in één klap drie modellen op de markt met een CO2-uitstoot van minder dan 120gr/km. Belangrijk, want in de meeste landen levert een waarde van minder dan 120gr een fiscaal voordeel op. Ook in ons land zijn er ecoboni, maar pas wanneer de emissie onder 115gr/km duikt. De boomknuffelende versies zijn "DRIVe" gedoopt.

De C30, S40 en V50 zijn allen op hetzelfde platform gebaseerd en dat is afkomstig van de Ford Focus. En daarvan bestond al langer een ecologische variant. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Volvo hetzelfde recept hanteert. Onder de kap van de drie vinden we dezelfde 1.6l dieselcentrale. De rolweerstand is verlaagd dankzij de montage van Michelin-rubbers met een lage weerstand. De aandrijflijn werd efficiënter door de sturing van de motor en de stuurbekrachtiging opnieuw te bekijken. In de handbediende vijfversnellingsbak zijn de derde, vierde en vijfde versnelling langer. Alle DRIVe-Volvo's zitten dieper in de ophanging, en de S40 en V50 krijgen de voorspoiler van de potige T5-modellen. De radiatorgrille is geheel gedicht en er zit zelfs een wind-deflector binnenin de motorruimte. De C30 krijgt nieuwe buikpanelen een andere achterbumper. Tot slot krijgen alle versies een achtervleugel. De kers op de spreekwoordelijke slagroomtaart zijn de unike ‘Libra'-velgen. Die alleen zorgen voor een 10 tot 15% verbeterde luchtweerstand.

De C30 DRIVe laat een CO2-emissie van 115gr/km optekenen. De V40 tikt af op 118 gram en hetzelfde geldt voor de V50.