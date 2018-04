De nieuwe Renault Megane officieel

Door: BV

Het nieuwe uiterlijk van de Renault Megane is geen verrassing meer. De eerste beelden werden immers al eerder op het web gelekt. Vandaag heeft Renault echter ook de eerste officiële details onthuld. Dat het model een groeischeut te verwerken krijgt, stond in de sterren geschreven. De uittredende generatie bengelde immers onderaan het segment. De wielbasis wordt 3cm groter en in de overhangen kruipt nog eens 6cm. Daardoor wordt de Megane 4,30m lang. Onder z'n terug meer conventioneel vormgegeven koffer is er fiks meer ruimte voor bagage. Z'n volume van 405l betekent een winst van 75l.

Het interieur krijgt een vloeiend vormgegeven boordplank die de breedte van het model moet benadrukken. Renault kon schijnbaar niet kiezen tussen analoge of een digitale tellerpartij (zoals bij z'n monovolumes). Daarom plaatst het een digitale snelheidsaanduiding centraal in het achter het stuur gemonteerde instrumentarium en zit er een analoge toerenteller naast. De uitrusting wordt uiteraard ook opgevijzeld. Airco is standaard, net als een audio-aansluiting. De kaart waarmee de auto gestart kan worden krijgt meer functies en de handrem is voortaan elektronisch.

Resten ons nog de motoren die bij een vorige verslaggeving nog voer voor speculatie waren. De instappers (benzine) hebben een inhoud van 1.6l en zijn 100, dan wel 110pk rijk. Erboven zit meteen een atmosferische tweeliter die 140pk ophoest en er is ook een geblazen versie die 180pk aan de teugels houdt. Volgend jaar komt er een 1.4l turbo die wellicht de atmosferische tweeliter werkloos maakt, want zal 130pk leveren. Dieselen kan met de reeds gekende 1.5l dieselcentrale en units die twee liter slagvolume hebben. In het eerste geval leveren ze 90 en 100pk, in het tweede geval 130 en 160pk. De nieuwe versie staat al in november bij de dealer.