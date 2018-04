Mini Crossover Concept

Door: BV

Het is al langer geweten dat Mini aan een stoere allroader denkt en op het Autosalon van Parijs trekt de BMW-dochter eindelijk het doek van een studiemodel. Dat staat, los van alle opsmuk die vooral bedoeld is om u en ons op het verkeerde been te zetten, al zeer dicht bij het definitieve productiemodel. Mini kiest niet voor een afgeleiden van de huidige Clubman, zoals eerder al werd gesuggereerd, maar maakt van z'n SUV, die voorlopig Crossover Concept is gedoopt, een nieuw model. Op een wielbasis van 2,6m is de hoog op poten gezetten Mini goed vier meter lang, 1,80m breed en net geen meter zestig hoog.

Binnenin biedt het model plaats aan vier inzittenden, elk met een verstelbare zitplaats. Ook achteraan, waar de 130mm naar keuze kan toegewezen worden aan de bagagecapaciteit of beenruimte voor de inzittenden. Het ligt voor de hand dat het productiemodel over een conventionele achterbak zal beschikken, al is daarover nog geen zekerheid. Een aluminium rail begint bij het dashboard en loopt door tot bij de achterste inzittenden. Daarop kunnen zaken als bekerhouders en opbergboxen bevestigd worden. Die zijn dan via de rail toegankelijk voor zowel de voorste als de achterste inzittenden. Het concept kreeg een nieuw bedieningsorgaan. Dat is bolvormig en omvat alle grote enterainment, telecommunicatie en navigatiefuncties. Het is een aanraakgevoelig driemensionaal orgaan dat de twee voorste inzittenden toelaat onafhankelijk van elkaar (door een gedeelde weergave) hun ding te doen. Via een trackball op het stuur is het te programmeren, maar aan de passagierskant kan desnoods ook een toetsenbord uit het dashboard schuiven.

Mini pakt weerom creatief uit met de portieren. Net als de Clubman is dit een vijfdeurs, maar de deuren zijn anders geschikt. De kofferklep bestaat niet uit twee, maar uit één deur die langszij openslaat. Aan de rechterzijde beschikt de cross-over over twee conventionele portieren (bij de Clubman zijn dat nog tegengesteld opende deuren). En ook aan de bestuurderszijde vinden we twee deuren, een conventioneel openzwaaiend exemplaar voor de bestuurder en een klein schuifdeurtje erachter. Aan die kant laat Mini ook de B-stijl achterwege.