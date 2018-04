Mercedes ConceptFascination

Door: BV

Jawel, ook Mercedes pakt in de lichtstad uit met een studiemodel. Dat is de ConceptFascination, een dynamisch gelijnde break (shooting dus) die boven de C-Klasse past. U begrijpt meteen dat dit een voorbode is voor de volgende E-Klasse-generatie. De neus zal nagenoeg ongewijzigd op de volgende E worden overgenomen. Mercedes stapt niet af van de dubbele kijkers, maar wel van de ovale vorm. De nieuweling zal strak in het pak zitten en scherpe lijnen maken dan ook de dienst uit. De gewelfde wielkast achteraan is een verwijzing naar enkele klassiekers van het merk.

Onder de kap zit de nieuwe twin-turbo 2.2l dieselcentrale van het merk. Die debuteert als 250 in de C-Klasse waar hij onder meer een verbruik van minder dan vijf liter laat optekenen. En de groene jongen presteert nog goed ook; z'n vermogen piekt op 204pk terwijl de koppelcurve tot 500Nm rijkt.

De inspiratie voor de interieuraanrichting komt uit de wereld van de paardensport. Dat is weer eens wat anders dan boten of vliegtuigen. Dat uit zich vooral in de koffer, waar opbergruimtes voor van alles en nog wat, van verrekijkers tot een camera met verwisselbare lenzen, voorzien zijn. Er is zelfs een uitklapbaar tafeltje met een humidor voor sigaren. Belangrijker is dat het laadoppervlak 1 vierkante meter groot is. Je zou er dus een europalet in kunnen laden, en wellicht geldt hetzelfde voor de break-versie van de toekomstige E. Uiteraard ontbreekt het de inzittenden op vier individuele instelbare zetels ook niet aan comfort. En dat mag gezien worden. Daarom monteert Mercedes een panoramisch glazen dak. Het interieur baadt in het licht.