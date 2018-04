Meer over de Citroën C3 Picasso

Door: BV

Citroën presenteert een monovolumeversie van de C3 op het Autosalon van Parijs, dat volgende maand gehouden wordt. En tijdens de eerste drie maanden van volgend jaar mogen we het model bij de dealer verwachten. De eerste informatie serveerden we u al eerder. Ditmaal hebben we meer details, onder meer over de motoren.

De C3 Picasso wordt gebouwd op de bodemplaat van de Peugeot 207. Die zal ook dienst doen voor de opvolger van de C3. In het vooronder van Citroëns kleinste monovolume komen twee dieselmotoren en even veel benzineversies. In het eerste geval gaat het om twee 1.6l HDi's. De eerste levert 90pk en 215Nm en stoot over de gemengde cyclus slechts 125g CO2/km uit. De tweede is 110pk en 240Nm sterk, steeds voorzien van een partikelfilter en goed voor 130g CO2/km. De benzines zijn van een nieuwe generatie. Die werden door PSA in samenwerking met BMW ontwikkeld. De eerste heeft een slagvolume van 1.398cc, is goed voor 70pk en levert bij 4.000t/min 135Nm trekkracht. De tweede heeft 1.597cc inhoud en levert 120pk en 160Nm. Het is de enige centrale die van meet af aan voldoet aan de Euro 5 emissienorm. Alle motoren worden standaard aan een handbediende vijfbak gekoppeld.

Bij een compacte familiewagen is veiligheid dezer dagen een staalhard verkoopsargument. Net als comfort (voor maximaal vijf inzittenden) of bagagecapaciteit (vanaf liefst 500l). De C3 Picasso is voorzien van een driepuntsveiligheidsgordel op alle zitplaatsen, vooraan voorzien van een spanners met een spankrachtbegrenzer. En omdat de EuroNCAP er bonuspunten voor toekent, is elk van de vijf plaatsen voorzien van een detector die ziet of de gordels vastgeklikt zijn. Afhankelijk van het land wordt de nieuwste Picasso voorzien van twee (frontale) of vier (frontale en zijdelingse) airbags. Gordijnairbags zijn optioneel. Om de knieën en onderbenen van de bestuurder te beschermen monteert Citroën een inklapbare stuurkolom. De buitenste zitplaatsen achterin zijn standaard voorzien van Isofix-bevestigingspunten voor kinderzitjes.