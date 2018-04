Ford Mustang wordt aangepast

Door: BV

De Amerikanen hebben de gewoonte om nagenoeg elk jaar hun modellen wat aan te passen en daarover telkens met grote trom uit te pakken. Dat een icoon als de Ford Mustang binnenkort een facelift krijgt, is dus reden zat om er al enkel opwarmers voor de wereld in te sturen. Dat gebeurt in de vorm van deskundig onderbelichte foto's.

Toch onthullen deze beelden de voornaamste aanpassingen die de Mustang voor modeljaar 2010 (dat is dus vanaf de lente van 2009) te beurt zullen vallen. Noteer andere velgen, een nieuw stuurwiel, modernere buitenspiegels en een aanpassingen aan de voorbumper, grille en koplampen.