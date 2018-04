Suzuki Kizashi bijna klaar

Door: BV

S

uzuki toonde al drie maal eerder een prototype voor een Suzuki sedan die bovenin het gamma moet komen. Omdat Suzuki zich heden vooral specialiseerd in kleintjes, komt de productieversie van de (voorlopig) Kizashi gedoopte creatie pal in de middenklasse. En het model valt stilaan in z'n definitieve plooi. Om zich te wapenen tegen copieën die schaamteloos het stylingwerk van de Japanse designafdeling copiëren heeft Suzuki alvast de eerste designs laten beschermen. En jawel, die tekeningen zijn uitgelekt. De details zijn nog niet uitgewerkt, maar de grote lijnen liggen inmiddels vast.