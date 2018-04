Dacia Sandero diesel vervroegd

Door: BV

n juni lanceerde Dacia de Sandero op de Europese markt. De budgetvriendelijke vijfdeurs kwam meteen bij de dealer met een 1.4 en 1.6 benzinemotor. De 1.5l dieselversie zou in 2009 volgen, maar Renault heeft beslist de lancering van die versie te vervroegen. De Sandero diesel kan dan ook per direct besteld worden. Er zijn twee vermogensversies beschikbaar. De eerste levert 68pk en 160Nm en de tweede is 86pk en 200Nm sterk. De instapdiesel werkt zich in 15 tellen naar 100km/u en is tot 157km/u in staat. De krachtiger telg sprint in 13 tellen en haalt een 10km/u hogere top. Het verbruik bedraagt respectievelijk 4,5 en 4,6l/100km. De goedkoopste Sandero diesel kost € 10.750, de duurste wisselt van eigenaar voor € 12.150.