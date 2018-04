SsangYong C200 klaar voor C-segment

Door: BV

In Europa bespeelt SsangYong enkel nichesegmenten met grote 4x4's, SUV's of monovolumes, maar daarin komt verandering. Het bedrijf is niet alleen van plan een meer Europees design te hanteren, maar het wil ook de populaire segmenten aanvallen. Een eerste voorbode vinden we daarvan op het Autosalon van Parijs. De Koreanen rijden daar de C200 in het voetlicht. Dat heet een SUV te zijn, maar z'n platform is zowel geschikt voor voor- als vierwielaandrijving. Het model heeft een zelfdragend koetswerk. Dat lijkt een evidentie, maar het gros van de SsangYong in Europa gecommercialiseerde modellen beschikt nog over een ladderchassis.

Onder de kap van deze zelfzekere middenklasser zit een nieuwe 2-liter viercilinder dieselmotor. Door gebruik te maken van de laatste generatie common-rail en turbotechnologie schopt die het tot 175pk. Z'n vermogen wordt door een manuele zesbak naar de wielen gestuurd.